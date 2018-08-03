رئيس زيمبابوى: سنحقق فى أحداث العنف التى وقعت قبيل مؤتمر المعارضة

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قال رئيس زيمبابوى المنتخب إيمرسون منانجاجوا، إن السلطات ستحقق بشكل عاجل فى أحداث العنف التى وقعت قبيل المؤتمر الصحفى لزعيم المعارضة نيلسون تشاميسا، والتى تضمنت إغلاق قوات مكافحة الشغب لموقع المؤتمر وإبعاد الصحفيين.

وأضاف منانجاجوا ، فى تغريدة عبر موقع (تويتر) نقلتها شبكة إيه بى سى الأمريكية اليوم الجمعة، إن تلك المشاهد لا مكان لها فى مجتمعنا، مؤكدا أنه فاز فى انتخابات حرة ونزيهة ولا شيء يخافه أو يخفيه.

وكانت لجنة الانتخابات فى زيمبابوى أعلنت فوز منانجاجوا فى الانتخابات التى جرت الإثنين الماضي، وحصوله على 50% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه تشاميسا، إلا أن المعارضة رفضت الاعتراف بالنتيجة.

من جانبه، قال زعيم المعارضة "نيلسون تشاميسا" إن تعطيل الشرطة للمؤتمر الصحفي الخاص بالمعارضة يعد "أمرا غير مقبولا".