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دروز سوريا: روسيا تفاوض تنظيم داعش لإطلاق سراح مخطوفى السويداء

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:53 م
دروز سوريا: روسيا تفاوض تنظيم داعش لإطلاق سراح مخطوفى السويداء سوريا
أ ف ب
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تتولى روسيا التفاوض مع تنظيم داعش الإرهابى لإطلاق سراح 30 سيدة وطفل خطفهم قبل أكثر من أسبوع خلال هجوم شنه فى محافظة السويداء، وفق ما قال الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية فى سوريا لوكالة فرانس برس الجمعة.

وشن التنظيم المتطرف فى 25 يوليو سلسلة هجمات متزامنة استهدفت مدينة السويداء وقرى فى ريفها الشرقى، ما تسبب بمقتل 265 قتيلاً، وفق المرصد السورى لحقوق الانسان.

 وخطف التنظيم معه 14 سيدة و16 طفلاً من قرية الشبكى المتاخمة للبادية، حيث يتحصن مقاتلو التنظيم.

وأفاد جربوع بأن "الجانب الروسى يتولى التفاوض بالتنسيق مع الحكومة السورية" معرباً عن اعتقاده بأن التنظيم "خطط لاختطاف رهائن بهدف الضغط على الدولة السورية لتحقيق مطالب معينة".

ولم يحدد جربوع ما هى مطالب المتطرفين، إلا أن المرصد السورى أوضح أن التنظيم المتطرف يطالب بإطلاق سراح مقاتلين تابعين له تحتجزتهم قوات النظام من منطقة حوض اليرموك فى محافظة درعا المجاورة، حيث دارت معارك عنيفة بين الطرفين فى الأسبوعين الأخيرين.


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