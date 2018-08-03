خصم حافز مدير مستشفى ابوحماد و مجازاة الأطباء لتغيبهم عن الإستقبال

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خصم حافز الإشراف والقيادة لمدير مستشفى ابوحماد المركزى، ونوابه وإحالة الأطباء المتغيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية مع التوجيه بتشديد العقوبة .

كان وكيل الوزارة، قام بالمرور المفاجئ على مستشفى أبو حماد وتبين عدم وجود مدير المستشفى أو من ينوب عنه وعدم وجود 3 أطباء بالنوبتجية ولم يقم مدير المستشفى بتوفير بدائل لهؤلاء الأطباء، وتلاحظ وجود طبيب الإستقبال غير ملتزم بالزى الرسمى تم مجازاته بخصم ثلاثة أيام.

و وجه وكيل الوزارة، مدير عام الطب العلاجى ومدير إدارة المستشفيات بالمرور الدورى على مستشفى أبو حماد فى أوقات متفرقة، وأيضا تكليف مدير الرعايه الحرجة والعاجلة بتكثيف المرور على المستشفى مع مسئولة الحضانات، تكليف مدير إدارة التخطيط بالتنسيق مع مدير هيئة الإسعاف بالشرقية بسرعة إخلاء المبنى الصادر له قرار إزالة للإستفادة من الإعتماد المالى المخصص له .