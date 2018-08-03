video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خصم حافز مدير مستشفى ابوحماد و مجازاة الأطباء لتغيبهم عن الإستقبال

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:20 م
خصم حافز مدير مستشفى ابوحماد و مجازاة الأطباء لتغيبهم عن الإستقبال جانب من الجولة
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خصم حافز الإشراف والقيادة لمدير مستشفى ابوحماد المركزى، ونوابه وإحالة الأطباء المتغيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية مع التوجيه بتشديد العقوبة .

كان وكيل الوزارة، قام بالمرور المفاجئ على مستشفى أبو حماد وتبين عدم وجود مدير المستشفى أو من ينوب عنه وعدم وجود 3 أطباء بالنوبتجية ولم يقم مدير المستشفى بتوفير بدائل لهؤلاء الأطباء، وتلاحظ وجود طبيب الإستقبال غير ملتزم بالزى الرسمى تم مجازاته  بخصم ثلاثة أيام.

و وجه وكيل الوزارة، مدير عام الطب العلاجى ومدير إدارة المستشفيات بالمرور الدورى على مستشفى أبو حماد فى أوقات متفرقة، وأيضا تكليف مدير الرعايه الحرجة والعاجلة بتكثيف المرور على المستشفى مع مسئولة الحضانات، تكليف مدير إدارة التخطيط بالتنسيق مع مدير هيئة الإسعاف بالشرقية بسرعة إخلاء المبنى الصادر له قرار إزالة للإستفادة من الإعتماد المالى المخصص له .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يكرم مدير إدارة المرور السابق

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

صحة الشرقية

ابوحماد




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة