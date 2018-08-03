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الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:29 م
خالد صلاح
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تحرير 12 محضرا متنوعا خلال حملة تموينية فى كفر شكر بالقليوبية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:41 م
تحرير 12 محضرا متنوعا خلال حملة تموينية فى كفر شكر بالقليوبية جانب من الحملة
القليوبية نيفين طه
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شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر، بالاشتراك مع إدارة تموين كفر شكر ومركز الشرطة حمله على مستوى المركز على محلات الجزارة والمخابز ومحطات الوقود، وذلك فى إطار تعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بشأن متابعة الأسواق والمحلات التجارية .

 

وأسفرت الحملة التى قادها محمد صلاح فرحات رئيس المركز والمدينة ونهاد فوزى نائب رئيس المركز بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، عن تحرير 21 محضر منهم 3 لمحلات الجزارة لوجود لحم بقرى غير صالح للاستخدام وتحرير 15 مخبزا للاستيلاء على خبز دون وجه حق وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و وجود خبز ناقص الوزن.

 

كما تم تحرير 2 محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار و تحرير محضر ضد بنزينة التعاون لعدم استلام المواد البترولية من الفترة 7/25 وحتى 7/31 .

 

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