القومى للمرأة بالمنيا يطلق قوافل طبية وعلاجية بالقرى الأكثر احتياجاً

فريق المحافظات

قالت الدكتورة رشا المهدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه سيتم تنظيم قوافل طبية وعلاجية بالقرى الأكثر احتياجاً بالتنسيق مع مديرية الصحة لتقديم خدمة طبية وعلاجية بالمجان وندوات تثقيفية وإرشادية حول تنظيم الأسرة وكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس بحضور عدد من الأعضاء حيث تم استعراض خطة المجلس خلال الفترة القادمة في كافة المجالات التي تخص المرأة والتي تشمل تنظيم أنشطة توعوية للسيدات ، تهدف إلي حماية الأسرة ، وذلك في مجالات تربية النشء واختيار شريك الحياة و مفاهيم الإعاقة والتحرش.

وفى مجال محو الأمية، استعرضت مقررة الفرع فكرة إعداد خطة " الفصل النظامي" لمحو أمية السيدات والفتيات بالقرى وتلقي العلم على ايدى أساتذة ومتخصصين بالعملية التعليمية.