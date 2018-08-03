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السلطات البريطانية تحتجز أجزاء لصواريخ إيرانية فى مطار هيثرو بلندن

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:25 م
السلطات البريطانية تحتجز أجزاء لصواريخ إيرانية فى مطار هيثرو بلندن صاروخ إيرانى ـ أرشيفية
كتب: محمد محسن أبو النور
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ذكرت جريدة التايمز البريطانية أن سلطات الحدود البريطانية فى مطار هيثرو بالعاصمة لندن، احتجزت أجزاء لصواريخ إيرانية قبل أن تذهب إلى طهران.

وأضافت الصحيفة فى تقرير لها بثته من خلال موقعها على الإنترنت، أن موظفى قوة الحدود فى مطار هيثرو أحبطوا محاولة يشتبه أنها لأجزاء من صواريخ من المملكة المتحدة إلى إيران، بحيث تم اعتراض ما لا يقل عن اثنين من الحلقات التى تعد جزءا من تصنيع الصواريخ فى خلال تفتيش الشحن.

وقالت الجريدة إنه يمكن استخدام مكونات المطاط الصغيرة لتشكيل الأختام فى الرؤوس الحربية، وعندما يتم اكتشافها يتم إرسالها للاستخدام فى صناعة النفط الإيرانية، لكن المفتشون أصبحوا مرتابين من أن الهدف الحقيقى للتصدير هو استخدامها فى الصواريخ.

وأوضحت أنه يجرى التحقيق فى الشحنة التى تم اعتراضها فى وقت سابق من هذا العام ويمكن أن تؤدى إلى توجيه اتهامات ضد المسؤولين عن إرسال هذه الأجزاء.


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