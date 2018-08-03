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الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:24 م
خالد صلاح
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الآلاف يتظاهرون احتجاجا على مقترحات عدم تجريم المثلية بتونس

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:04 م
الآلاف يتظاهرون احتجاجا على مقترحات عدم تجريم المثلية بتونس تظاهرات تونس - أرشيفية
أ ف ب
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تظاهر أكثر من 1000 شخص فى صفاقس شرق تونس، اليوم الجمعة، احتجاجا على مقترحات الاصلاح التى تشمل المساواة فى الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام والعديد من التدابير الأخرى، والمقترحة من اللجنة الرئاسية المعنية بالحريات الفردية والمساواة، المشكلة من الرئيس الباجى قايد السبسى .
 
وتجمع المتظاهرون فى وسط مدينة صفاقس بدعوة من الجمعيات الدينية وممثلى المجتمع المدنى، وساروا إلى مقر المحافظ تحت مراقبة الشرطة، حيث رفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات "مقترحات اللجنة تهدف إلى فتنة وتدمير المجتمع" و"لا للمثلية الجنسية"، كما هتف المشاركون رجالا ونساء "تونس دولة إسلامية" ولا "للانحراف الاخلاقي" و"لا لتدمير المجتمع".
 
وقال الامام محمد مدنينى "نريد سحب هذه المقترحات لأنها تقوض مبادئ الإسلام وتمثل خطراً على الأسرة والدولة".
 
وكانت اللجنة اقترحت إلغاء تجريم المثلية الجنسية والمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام والعديد من التدابير الأخرى، مؤكدة على أن نهجها "لا يتعارض مع جوهر الإسلام.
 

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تونس

عدم تجريم المثلية

المساواة فى الميراث

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