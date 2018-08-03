استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 120 برصاص قوات الاحتلال شرق غزة

كتب : أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد الشاب أحمد يحي عطا الله ياغي ( 25 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى مقتضب – حصل اليوم السابع على نسخة منه – إلى إصابة 120 مواطن فلسطينى بجراح مختلفة فى المواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة.

وأشار شهود عيان، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مئات المتظاهرين الذين وصلوا إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى الجمعة الـ19 لمسيرات العودة وكسر الحصار ما أدى إلى إصابة المواطنين الثمانية.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشبان بمخيم العودة شرق خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة أثناء مشاركتهم فى جمعة الوفاء لشهيد القدس.

وبدأ المواطنون فى التوجه إلى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة فى نقاطها الخمسة وسط دعوات بمشاركة مكثفة فى جمعة شهيد القدس محمد يوسف.