إلغاء 145 رحلة جوية وإجلاء 20 ألف شخص فى الصين بسبب الإعصار جونجدارى

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أجلت السلطات الصينية نحو 20 ألف شخص وأعادت توطين أكثر من 150 ألفا آخرين، مع إلغاء 145 رحلة جوية وتعليق حركة القطارات جنوب غربى شنغهاى بسبب الإعصار جونجدارى وهو الثانى عشر الذى يضرب البلاد ها العام.

وقال المركز الوطنى الصينى للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن الإعصار جونجدارى ضرب صباح اليوم سواحل حى جينشان جنوب غربى شنغهاى مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية دمرت أكثر من 500 شجرة، مع حدوث انقطاع فى التيار الكهربائى بشكل مؤقت لنحو 800 منزل.

وأشارت السلطات الصينية إلى أنه تم إعادة توطين 151400 شخص فى مناطق أكثر أمانا، بينما تم إلغاء إقلاع أكثر من 145 رحلة جوية وتعليق حركة 119 قطارا سريعا، إلى جانب إغلاق بعض الشواطيء فى المناطق المتضررة بشنغهاي، فيما تم إجلاء أكثر من 19820 شخصا فى مقاطعة تشجيانج المجاورة، وإعادة أكثر من 24 ألف سفينة بينها نحو 20 ألف قارب صيد إلى الموانيء.