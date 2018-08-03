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"أوقاف سوهاج": تدريب 6 أئمة حول موقف الإسلام من تنظيم الأسرة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:00 ص
"أوقاف سوهاج": تدريب 6 أئمة حول موقف الإسلام من تنظيم الأسرة الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إنه سيتم تدريب 6 أئمة على القضايا المعاصرة من موقف الإسلام من العنف ضد المرأة، ومنزلة المرأة وفضلها في الإسلام وأيضًا موقف الإسلام من تنظيم الأسرة وقضايا الصحة الإنجابية وخطورة التمييز بين الأطفال وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الإسلامية والبحوث السكانية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التدريب يبدأ السبت المقبل وينتهي يوم 8/8 في المركز الدولي للدراسات الإسلامية والبحوث السكانية ليحصل الأئمة المتدربين على شهادة من المركز ليكونوا خير عون في اللقاءات والندوات التي تنظم في هذا الشأن.


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