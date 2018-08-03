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أسعار العملات اليوم الجمعة 3-8-2018

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:20 م
أسعار العملات اليوم الجمعة 3-8-2018 الدولار
كتبت هبه حسام
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استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 3-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وسعر الدينار الكويتى،  وسعر اليورو والجنيه الاسترلينى.
 
وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى:
 
 
سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك المركزى 17.80 جنيه للشراء، 17.93 جنيه للبيع، وفيما يلى أسعار الدولار بالبنوك..

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.77  جنيه للشراء

17.87  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 17.82 جنيه للشراء

7.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

cib 17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82  جنيه للشراء
17.92  جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.70 جنيه للشراء، 20.86 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 23.29 جنيه للشراء، و 23.47 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودى اليوم

 

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، فى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، 58.72 جنيه للشراء، 59.07 جنيه للبيع.

 


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