902 مليون جنيه صافى ربح شركة العز الدخيلة للصلب خلال 6 أشهر

كتب ــ هانى الحوتى

تحولت شركة العز الدخيلة للصلب، إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجارى، لتحقق صافى ربح 902 مليون جنيه مقابل صافى خسائر 78 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وخلال الربع الثانى حققت الشركة صافى ربح 471 مليون جنيه مقابل خسائر 10 ملايين جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب، المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، بلغ حجم مبيعات الشركة 21.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 14.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وخلال الربع الثانى حققت مبيعات 10.8 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.