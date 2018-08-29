‏وزير التنمية المحلية: المشروعات الصغيرة ركيزة التنمية الاقتصادية بمصر

كتب - أشرف عزوز

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى دعم الشباب وتقليل نسب البطالة، موضحًا أن المشروعات الصغيرة هى الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتكامل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجارب الناجحة التى حققها فى المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا ومحافظات الصعيد.

وأشار شعراوى، خلال اجتماعه مع الدكتورة نيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز، إلى أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة وذلك، فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والمشاركة فى عملية التنمية بالمحافظات.

كما ناقش الاجتماع أيضًا بنود برتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى سيتم توقيعه من خلال الفترة المقبلة بهدف التعاون وتعظيم الاستفادة بين خبرات الجانبين فيما يخص المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " الذى يوفر قروض ميسرة للشباب بالتعاون مع عدد من البنوك للمساعدة فى توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة

واستعرض اللواء شعراوى خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة ببرنامج " مشروعك "، مؤكدًا أنه تم خلال الفترة الماضية توفير أكثر من 7 مليارات جنيه قروض ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعات وفرت حوالى 200 ألف فرصة عمل بالمحافظات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة لـ" مشروعك " بالمحافظات وسيتم تلافى كافة السلبيات التى شهدها البرنامج وتذليل كافة المعوقات ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات الجهاز والمكاتبة الإقليمية بالمحافظات فى هذا المجال.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة نيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى دور الجهاز التنسيقى مع كافة المبادرات والجهات والهيئات التى لها علاقة بالمشروعات الصغيرة، مؤكدة على أن وزارة التنمية المحلية هى شريك أساسى فى تحقيق المهام والأهداف التى يسعى الجهاز لتحقيقها فى جميع المحافظات وتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال والمساعدة فى تسويق منتجات الشباب داخليًا وخارجيًا، وقالت أن الجهاز مستعد لتوفير كافة الإمكانيات التدريبية والفنية اللازمة للشباب الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة من خلال" مشروعك" بالوزارة والمحافظات.