وزير خارجية السودان: لجنة عليا بين الرئيسين السيسي والبشير منتصف أكتوبر

كتب محمد شرقاوى

قال وزير الخارجية السودانى الدرديرى محمد أحمد، إن هناك لجنة عليا مشتركة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عمر البشير فى منتصف أكتوبر المقبل، مضيفا أن اللجنة جاءت تتويجا لأعمال لجنة كبار المسئولين والتى انعقدت فى 7 أغسطس والتى حددت العديد من المشروعات بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى، أنه فى انتظار إقرار العديد من المشروعات فى مؤتمر اللجنة العليا الذى يقام فى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مضيفا أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تمثل نوعية جديدة.

وتابع "أن هناك خدمة للمصالح بين البلدين ومراعاة شعبى وادى النيل، وقد قرر اليوم الخطوات التى ينبغى اتخاذها لمصالح شعبى وادى النيل".

من ناحية أخرى قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن اجتماع اليوم بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عمر البشير، مؤكدًا أنه على مدار اليومين الماضيين عقدا مع الجانب السودانى سلسلة من الاجتماعات الايجابية.

وأضاف أنه عقدت جلسة مشاورات سياسية مع وزير الخارجية السودانى ركز فيها على الاجتماع على العلاقات الثنائية بين البلدين.