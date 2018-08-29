وزير خارجية السعودية يؤيد فرض مزيد من العقوبات على إيران لدعمها الإرهاب

كتب سمير حسنى

قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن المباحثات مع نظيره الروسى لافروف، كانت بناءة للغاية، حيث شملت العلاقات الثنائية ووجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف الوزير السعودى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، اليوم، الأربعاء، إن العلاقات الروسية - السعودية حققت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية في مجالات عدة.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، قال الجبير، يهمنا الوصول لحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، وندعم جهود المبعوث الأممي للتوصل لهذا الحل.

وحول الاتفاق النووى الإيرانى، أضاف الوزير السعودى قائلا: " الاتفاق النووي لم يشمل دعم إيران على الإرهاب وبرامجها الصاروخية، ونؤيد فرض مزيد من العقوبات على إيران لدعمها الإرهاب.