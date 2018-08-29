video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية السعودية يؤيد فرض مزيد من العقوبات على إيران لدعمها الإرهاب

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:15 م
وزير خارجية السعودية يؤيد فرض مزيد من العقوبات على إيران لدعمها الإرهاب وزير الخارجية الروسى مع نظيره السعودى
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن المباحثات مع نظيره الروسى لافروف، كانت بناءة للغاية، حيث شملت العلاقات الثنائية ووجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف الوزير السعودى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، اليوم، الأربعاء، إن العلاقات الروسية - السعودية حققت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية في مجالات عدة.

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، قال الجبير، يهمنا الوصول لحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، وندعم جهود المبعوث الأممي للتوصل لهذا الحل.

وحول الاتفاق النووى الإيرانى، أضاف الوزير السعودى قائلا: " الاتفاق النووي لم يشمل دعم إيران على الإرهاب وبرامجها الصاروخية، ونؤيد فرض مزيد من العقوبات على إيران لدعمها الإرهاب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف يعلن أن التبادل التجارى مع السعودية ارتفع إلى 76% خلال 4 أشهر

وزير الخارجية السعودى

عادل الجبير

ايران

الاتفاق النووى




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة