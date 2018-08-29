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ندوة للمجلس القومى للمرأة عن القيمة المضافة للمتبقيات الزراعية بكفر الشيخ

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:09 م
ندوة للمجلس القومى للمرأة عن القيمة المضافة للمتبقيات الزراعية بكفر الشيخ جانب من الندوة
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ ندوة توعية بعنوان "القيمة المضافة للمتبقيات الزراعية من خلال الدعم المقدم من وزارة الزراعة والبيئة والشمول المالى ومبادرة بنت مصر"، بحضور الدكتورة هدى الطنبارى،  مقرر فرع المرأة بكفر الشيخ، ومنى عبد الباقى محمود،  القائم بأعمال عمال مساعد رئيس المدينة، وسعيد كامل،  و مها منيسى، والدكتورة هبه عبد الحميد، ومحمد رجب،  باحث بيئى بجهاز شئون البيئة بطنطا، وحضور 100 سيدة.

 

قالت الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، تناولت الندوة عدة محاور منها تفعيل المرأة فى المشروعات الصغيرة، مبادرة بنت مصر،  إعادة تدوير مخلفات البيئة، محاربة الشائعات.

 

وأضافت الطنبارى، أن الهدف من الحملة توعية المرأة بالأثار الضارة والسلبية من حرق قش الأرز والتوعية بالقيمة المضافة للمخلفات الزراعية، والاستفادة من دعم وزارة البيئة بفتح مواقع تجميع لقش الأرز، فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ يوعى المرأة بآثار حرق قش الأرز. 

 


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