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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:47 ص
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نائب الرئيس الأمريكى يبحث مع رئيس أفغانستان جهود بدء عملية سلام فى البلاد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:45 ص
نائب الرئيس الأمريكى يبحث مع رئيس أفغانستان جهود بدء عملية سلام فى البلاد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس
واشنطن (أ ش أ)
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أعلن البيت الأبيض فى بيان صحفى أن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس تحدث هاتفيا مع الرئيس الأفغانى أشرف غانى، وناقش معه تأثير استراتيجية الرئيس دونالد ترامب فى جنوب آسيا خلال العام الماضى، والجهود المبذولة لبدء عملية سلام فى أفغانستان.

وقال البيان - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء، إن بنس وغانى ناقشا أيضا الوضع الأمنى الحالى فى أفغانستان والجهود المبذولة لبدء عملية سلام، حيث أكد نائب الرئيس الأمريكى التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع الحكومة الأفغانية ودعم قوات الأمن.

كما ناقش المسئولان الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها فى هذا الخريف والحاجة إلى الاندماج السياسى لتمكين استقرار الحكومة الأفغانية وفعاليتها على المدى الطويل.

بدوره، قال غانى إنه تحدث إلى بنس وناقشا سويا تأثير استراتيجية الرئيس ترامب فى جنوب آسيا وعملية السلام والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وذلك فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وأشار غانى إلى أن نائب الرئيس الأمريكى أكد له التزام واشنطن والشركاء الدوليين بدعم الحكومة والقوات الأفغانية.

وتأتى هذه التطورات بعد أن كثفت حركة "طالبان" من هجماتها فى أجزاء مختلفة من أفغانستان وأيضا الهجمات التى تستهدف قوات الأمن الأفغانية.

 


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