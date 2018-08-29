"مصر للطيران" تطلق مبادرة "فكر قبل ما تشير" للحد من الشائعات

أطلقت شركة مصر للطيران مبادرة توعية للعاملين بها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "فكر قبل ما تشير"، وذلك بعدما تم الزج باسم الشركة فى بعض الأخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى، وانتشارها بين العاملين دون أساس من الصحة.

وتستهدف الحملة توعية العاملين بها بضرورة التحقق من صحة أى معلومة قبل مشاركتها وتداولها مما يثير البلبلة للشركة الوطنية وحفاظا على صورتها أمام الرأى العام وكذلك الحد من الشائعات والتوعية بمخاطرها، وقد أطلقت عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية حملات مشابهة فى ظل تصاعد الشائعات فى الفترة الأخيرة.