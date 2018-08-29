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مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة على طريق سوهاج - البحر الأحمر

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:23 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة على طريق سوهاج - البحر الأحمر انقلاب سيارة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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شهد طريق سوهاج - البحر الأحمر دائرة مركز أخميم، انقلاب سيارة ملاكى عند نقطة الـ37، مما نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة أخر من مستقلى السيارة.

 

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من شرطة تأمين الطرق بانقلاب سيارة على الطريق ووجود متوفيين ومصابين.

 

وعلى الفور تم الدفع بسيارات إدارة المرور وسيارات الإسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكى، يستقلها 5 أشخاص نتج عن مصرع 4 وإصابة آخر، وجارى نقل المتوفيين إلى مستشفى أخميم المركزى، والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

 

وجارى رفع آثار الحادث، وفتح الطريق أمام حركة السيارات.


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