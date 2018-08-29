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خالد صلاح
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مصادر يمنية: خلافات حادة تعصف بقيادات الحوثى فى محافظة ذمار

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:23 ص
مصادر يمنية: خلافات حادة تعصف بقيادات الحوثى فى محافظة ذمار ميليشيات الحوثى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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قالت مصادر يمنية إن خلافات جديدة دبت بين قيادات ميليشيات الحوثى فى محافظة ذمار (100 جنوب العاصمة يالمنية صنعاء)، منجم المسلحين فى صفوف المتمردين.

وأوضحت المصادر - حسبما أفادت (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن محمد المقدشى، المعين من قبل الحوثيين محافظا لذمار، هدد بتقديم استقالته فى حال تمت إطاحة أحد القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن قيادة جناح ميليشيات الحوثى بالمحافظة بقيادة فاضل الشرقى، المكنى "أبوعقيل"، أصدرت قرارا بتغيير مدير المباحث الجنائية بالمحافظة العقيد محمد على قاسم الحدى، واستبداله بـ"أبو صخر الخطيب" أحد عناصرها، وهو ما رفضه المقدشى.

وأرجع البعض سبب تجدد الخلاف بين جناحى ميليشيات الحوثى بذمار، إلى صراعهما على التعيينات والاستحواذ على المناصب ونهب المال العام، ووصلت الخلافات إلى حد تنفيذ محاولات اغتيال، فى ظل وضع أمنى متدهور فى عاصمة المحافظة وأغلب مديرياتها.

وكان القيادى الحوثى مهدى المشاط، رئيس مايسمى "المجلس السياسى" التابع للحوثيين، أصدر مؤخرا توجيهات بإلغاء كل قرارات المقدشي، بعد تصاعد خلافاته مع جناح "أبو عقيل".

وفى أكثر من مناسبة، تطفو خلافات على السطح بين قادة ميليشيات الحوثى الإيرانية، الأمر الذى يؤدى إلى اعتقالات فى صفوف المتمردين واقتيادهم إلى معتقلات سرية، وتصل فى بعض الأحيان إلى حد القتل.

 


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