محافظ قنا يعلن إنشاء 3 مصانع جديدة بالمنطقة الحرة العامة بقفط

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، على أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط وافق على إنشاء 3 مصانع جديدة بالمنطقة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بحضور المهندس فوزى نصر الدين القائم بأعمال رئيس المنطقة وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح الهجان، أن المصانع الثلاثة التى تمت الموافقة عليها هى: "مصنع جلوبال لإنتاج وتعبئة وتصنيع واستخلاص وعصر البذور والمحاصيل الزراعية والأعشاب الطبية _ مصنع طيبة للمبيدات الزراعية والحشرية _ مصنع ملك للمستحضرات الطبية"، مشيرا إلى أن كل مصنع سوف يقام على مساحة 1000 م2 بتكلفة مالية تصل إلى 700 ألف دولار، مضيفا أن المصانع الثلاثة توفر 260 فرصة عمل وسوف يتم تصدير نسبة كبيرة من منتجات كل مصنع للخارج تصل إلى 70%.

وأوضح محافظ قنا، أن المجلس وافق أيضا على إضافة نشاط جديد لشركة PPS لخدمات المواسير البترولية والتى تم إنشائها عام 2011 بتكلفة استثمارية بلغت 2 مليون و550 ألف دولار، كما وافق المجلس على إلغاء الموافقة على إنشاء 4 شركات وهى " the new generation لإعادة تعبئة المواد الغذائية _ البروج لتدوير المواد البترولية _ كيمكل فارما انترناشيونال بروداكشن لتصنيع العقاقير الطبية _ الشركة المصرية الفرنسية لصناعة فلاتر السيارات "، وذلك لعدم جديتهم فى إنهاء الإجراءات اللازمة والبدء فى اعمال الانشاءات.

وأشار المحافظ عبد الحميد الهجان، إلى أن المنطقة الحرة العامة بقفط هى واحدة من 9 مناطق على مستوى الجمهورية أنشأتها الحكومة لدورها الفعال فى جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية نظرًا لما تتمتع به هذه المناطق من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجى عبر أراضى مكتملة المرافق والبنية الأساسية تتميز بخصوصية التعامل داخلها من حيث النواحى الجمركية والاستيرادية والنقدية كما انها تعد آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومى وسبيل لإيجاد فرص عمل جديدة.