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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 02:30 م
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ماكرون يؤكد أنه "المعارض الرئيسى" لأوربان وسالفيني في قضية الهجرة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:55 م
ماكرون يؤكد أنه "المعارض الرئيسى" لأوربان وسالفيني في قضية الهجرة ماكرون
أ ف ب
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أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون الأربعاء أن رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى "محقَان" فى اعتباره "معارضهما الرئيسى" فى أوروبا بشأن ملف الهجرة.

وقال ماكرون ردا على صحفيين خلال زيارة إلى الدنمارك "لن أتنازل عن شىء للقوميين وللذين ينشرون خطاب الكراهية هذا. إذا كانا يريدان أن يريا في شخصى معارضهما الرئيسى فهما محقان".

وكان أوربان وصف فى ميلانو الثلاثاء سالفيني بأنه "بطله"، ومعتبرا في الوقت نفسه ماكرون خصمه الرئيسى في أوروبا، وقال رئيس الوزراء المجرى "هناك معسكران فى أوروبا حاليا يقود أحدهما ماكرون".

وقبل 7 أشهر من انتخابات أوروبية يفترض أن تتركز إلى حد كبير على هذا الملف، اتهم اوربان الرئيس الفرنسى بأنه "على رأس القوى السياسية التى تدعم الهجرة"، مؤكدا أنه يريد "وقف الهجرة غير القانونية".

ورد ماكرون الأربعاء "إذا اعتبرا ان ما هو موجود في فرنسا حاليا هو عدو للقومية ولسياسة الكراهية، وعدو لأوروبا التى تدفع ثمن ما يناسبنا ولا تفرض أى مسؤولية أو تضامن، فهما محقان".

وتابع "سيكون علينا أن نتخذ قرارات في العمق فى الأيام أو الأشهر المقبلة، لمعالجة قضية الهجرة، وهذا يتطلب جدية وروح مسؤولية مع البقاء متمسكين بقيمنا مثل حق اللجوء، مع سياسة فعلية حيال دول المصدر ، ليس هذا ما يقترحه أوربان وسالفينى".

 

ويعقد المجلس الاوروبى اجتماعات فى 20سبتمبر فى سالزبورغ لمناقشة ملف الهجرة.

 


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