لطلاب الثانوية دور ثانى.. اعرف مواعيد وأماكن التقدم للتنسيق الإلكترونى

كتب وائل ربيعى

يرصد "اليوم السابع"، مواعيد وأماكن التقدم للتنسيق الإلكترونى لطلاب الدور الثانى من الثانوية العامة، الذين ينطلق تنسيق رغباتهم صباح غد الخميس، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

1- يتم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

2- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

3- موقع التنسيق الإلكترونى متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

4- ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم فى المرحلة.

5- لابد من إدخال قائمة الرغبات كاملة وليس الاكتفاء بالرغبات المطلوبة من الطالب.

6- متاح للطالب التعديل على رغباته طوال أيام المرحلة حتى إغلاق باب التنسيق لهم.