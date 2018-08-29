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عثمان الخشت: جامعة القاهرة لديها 121 مشروعا مربوطا بخدمة المجتمع

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:23 م
عثمان الخشت: جامعة القاهرة لديها 121 مشروعا مربوطا بخدمة المجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة لديها 121 مشروعا مربوطا بخدمة المجتمع، لافتا أن العام الماضى تم إنشاء وتحديث 31 معملا ووحدة.
 
وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، الأربعاء، لاستعراض إنجازات الجامعة خلال العام الجامعي الماضي وما تحقق في مشروع التحول لجامعة الجيل الثالث، أن الجامعة نظمت 5448 نشاطا، وحصلت الجامعة على  23 جائزة  فى مسابقة إبداع، وتم تخريج 600 قائد من معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة.
 
وأوضح أنه تم نشر 4038 بحث،بزيادة عن العام الماضي 10.5%، وتخصيص جائزة بــ 10 ملايين جنيه للكلية التى تكون ضمن أفضل التخصصات العلمية، موضحا أن الجامعة شهدت94 ندوة، وتوقيع 48 اتفاقية، وعقد 27 تحالف وتبادل اساتذة وطلاب بين الجامعات المختلفة حول العالم، لافتا أن هناك وظائف ستموت قريبا، ويجب التفكير في الوظائف المستقبلية،منها النانو تكنولوجي.
 
وأشار إلى أنه تم التباحث حول نقل العلاقات بين الجامعتين الى مستوى أعلى، وادخال العلوم الإنسانية والاجتماعية ضمن نطاق التعاون المشترك، وتم الاتفاق على اقتراحرئيس جامعة القاهرة بالتعاون في مجال علوم السلام والتركيز بشكل خاص على بحوث التسامح ومكافحة الإرهاب، خاصة وأن مصر تقوم بدور كبير في مكافحة الارهاب العالميمن أجلتحقيق السلام للشعوب وحققت انجازات كبيرة في هذا الإطار واصبحت تنعم بالاستقرار وعودة السياحة العالمية. 
 
وأضاف الخشت أنه تم الاتفاق المبدئي على درجة علمية مزدوجة لمنح درجة البكالوريوس في مجال النانو تكنولوجي باعتباره من وظائف المستقبل( future jobs)، وانتهت المباحثاتبتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين وقع عليها رئيس جامعة القاهرة و رئيس جامعة هيروشيما.
 
وتابع الخشت، أن مشروع تطوير العقل المصري من خلال انطلاق فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة وهو يأتي في إطار مشروع فكري يستهدف تطوير العقلالمصري وافتتاح عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي وبناء مجتمع جديد.
 
وأكد أن الجامعة أطلقت عددا من مشروعات البحوث التطبيقية بين أعضاء هيئة التدريس في مجالات تخدم خطة التنمية في الدولة، مشيراً إلى زيادة النشر العلمي في المجلات والدوريات العالمية المتخصصة، وقيام الجامعة بإبرام عدد من اتفاقيات التعاون البحثي والأكاديمي وتوأمة مع الجامعات الأجنبية، مشيراً إلى تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية هذا العام إلى جانب حصول البرامج الأكاديمية علي ترتيب متقدم.
 
 
 

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