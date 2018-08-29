صور.. مطار برج العرب يستقبل الحجاج العائدين من موسم الحج

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل مطار برج العرب بالإسكندرية الحجاج المصريين والذين بدأت أفواجهم فى وصول الرحلات منذ الاثنين الماضى حيث وصلت اليوم 9 رحلات لحجاج الساحة، كما وصلت ظهر اليوم أول الرحلات الخاصة بحجاج القرعة وكان فى استقبال الحجاج قيادات جمارك مطار برج العرب وتم تقديم أقصى التسهيلات الممكنة.

وكان قد أصدر السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية توجيهاته بتقديم أقصى التيسيرات الجمركية ورفع درجات الاستعداد للعاملين بجميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية للعمل على حسن وسرعة استقبال الحجاج العائدين عقب عودتهم بسلامة الله لأرض الوطن وأداء فريضة الحج.

كما طالب بالتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بالمنافذ الجمركية لتذليل الصعوبات والمعوقات التى تواجه العمل والحفاظ على مصلحة العمل والمصلحة العامة للوطن. حيث تم تدعيم صالات الوصول بجميع المنافذ والمطارات والموانئ بأعداد إضافية من مأموري الجمارك وتشغيل أجهزة أشعة الفحص بأشعة الإكس راى الحديثة لمراعاة التيسير على العائدين وإنهاء الإجراءات الجمركية فى أسرع وقت وبدقة عالية.

كما تم التشديد على حسن معاملة الحجاج القادمين بعد أداء مناسك الحج وجميع القادمين وضرورة قيام جميع رجال الجمارك ببذلهم لأقصى الجهود وتقديم كافة المساعدات لهم والعمل على راحتهم.















