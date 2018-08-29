صور.. محافظ بنى سويف يفتتح 4 مدارس للتعليم الأساسى بـ17 مليون جنيه

افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، 4 مدارس للتعليم الأساسى بقرى مركز ناصر، والتى نفذتها هيئة الأبنية التعليمية، بتكلفة إجمالية بلغت 17مليون و45 ألف جنيه، لتخدم ما يزيد عن 33 ألف نسمة بقرى:الشناوية، بنى خليفة، الحرجة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب: هشام مجدى، عبدالحكيم مسعود، والمحاسب محمد بكرى رئيس المدينة، والأستاذ محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عمر عبداللطيف مدير عام الأبنية التعليمية، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل.

واستهل شريف حبيب زيارته بافتتاح مدرسة عبد الرحمن هديب الابتدائية المشتركة "توسع" بقرية الشناوية بتكلفة بلغت 2 مليون و431 ألف جنيه، ويتكون مبنى المدارس من دور أرضى و4 أدوار علوية تضم 8 فصول دراسية، وحجرة للحاسب الآلى ومجالات، ودورة مياه وفراغ متعدد الأغراض وغيرها.

كما افتتح المحافظ مدرسة الشناوية الابتدائية المشتركة 3 "توسع" بتكلفة بلغت 4 ملايين و269 ألف جنيه، ويتكون مبنى المدرسة من دور أرضى و4 أدوار علوية تضم 22 فصلًا دراسيًا و4 فصول رياض أطفال، وتحوى حجرة للكمبيوتر ومكتبة ومصلى ودورات مياه للطلبة ولذوى الاحتياجات الخاصة وفراغ متعدد الأغراض وغرفة للأنشطة والمجالات وغيرها من الملحقات.

كما شهدت الزيارة قيام محافظ بنى سويف، بافتتاح مدرسة الشهيد حافظ سيد للتعليم الأساسى بقرية بنى خليفة" إحلال جزئى" بتكلفة بلغت 3 ملايين و819 ألف جنيه، ويتكون مبنى المدرسة من دور أرضى و2 دور علوى تضم 13 فصلًا دراسيًا و4 فصول رياض أطفال، وتحوى معمل مطور، ومكتبة ودورتى مياه بنين وبنات بجانب دورة مياه لرياض الأطفال، وفراغ متعدد الأغراض وغرفة للأنشطة والمجالات وغيرها من الملحقات

وافتتح المحافظ شريف حبيب، أيضا مدرسة على بن أبى طالب الإعدادية بقرية الحرجة "إنشاء جديد" بتكلفة بلغت 6 ملايين و525 ألف جنيه، ويتكون المبنى من 2 مبنى "دور أرضى واحد" لكل مبنى تضم 9 فصول دراسية، وتحوى معمل مطور، ومكتبة ودورتى مياه بكل نين وبنات بجانب دورة مياه لرياض الأطفال، وفراغ متعدد الأغراض وغرفة للأنشطة والمجالات وغيرها من الملحقات.

ووجه حبيب، بأهمية الحفاظ على مبانى المدارس، ومتابعة تنفيذ الصيانة الدورية لها، مع ضرورة استغلال المساحات الفارغة والمكتبات بالمدارس لتكون متنفسا للتلاميذ والطلاب فى فترة الصيف وماتبقى من الأجازة الصيفية، مشددا على أهمية النشاط الطلابى لبناء شخصيات التلاميذ ورفع قدراتهم ومهاراتهم.

وحرص محافظ بنى سويف، على تبادل الحديث مع معلمى المدارس والطاقم الإدارى بها، مشيرا لهم بأن الدولة تنفق الكثير من الاعتمادات المالية لتأهيل وإنشاء المدارس الجديدة لتكون داعما فى تحسين المنظومة التعليمية، وهو ما ينبغى أن يقابله تفانى فى العمل من قبل طاقم التدريس الذى يمثل أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويقع على عاتقه النهوض بالطلاب تعليميا وثقافيا ودعم قدراتهم ومهاراتهم، ومعربا عن تقديره للدور الذى تقوم به مديرية التربية والتعليم وكل الكوادر من معلمين وإداريين فى تحقيق تغير ملموس إلى الأفضل فى قطاع التعليم.

وصافح حبيب، عددا من طلاب المدرسة الذين تواجدوا فى لحظات الافتتاح والتقط معم الصور التذكارية، حيث بدت عليهم السعادة الكبيرة وفرحتهم بمقتنيات مدارسهم الجديدة وألوانها الجميلة وسط العديد من المعلمين فى مشهد تربوى رائع، مطالبًا التلاميذ بالحفاظ على مدرستهم الجميلة والاهتمام بدراستهم واحترام معلميهم ليكونوا فى مصاف الناجحين والمتفوقين.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد المدارس التى حرص المحافظ على افتتاحها قبل بداية العام الدارسى الجديد وصل إلى 17 مدرسة بتكلفة تزيد عن 75 مليون جنيه، ضمن 30 مدرسة يضعها المحافظ المهندس شريف حبيب فى أجندة برنامجه الميدانى للاطمئنان على استعداد المحافظة للعام الدراسى المقبل، وتصل تكلفة تلك المدارس لأكثر من 154 مليون جنيه وتضيف 456 فصلا دراسيا، والتى ستساهم فى تقليل كثافة الفصول ضمن خطة الدولة لتحسين المنظومة التعليمية.