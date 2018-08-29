video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. رئيس جامعة بنها يلتقى بطلاب الجامعة الدارسين فى الصين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:48 م
صور .. رئيس جامعة بنها يلتقى بطلاب الجامعة الدارسين فى الصين رئيس جامعة بنها خلال اللقاء
كتب نيفين طه - محمد حجازى
إضافة تعليق
استقبل الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعه بنها ، اليوم ، 14 طالباً من طلاب الجامعه المبعوثين لدراسة الماجستير والدكتوراه بأربع جامعات صينيه هى هاربين وشيان ووهان للتكنولوجيا ووسط الصين.
 
وأكد القاضى خلال اللقاء على اهمية ارسال طلاب من جامعه بنها إلى جامعات عالميه متقدمه للحصول على الماجستير والدكتوراه فى تخصصات يحتاجها المجتمع المصرى للمساهمه فى حل المشكلات التى تواجهه
 
وأضاف خلال اللقاء الذى حضره الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب، أن الجامعه نجحت فى عقد عدد كبير من الاتفاقيات مع العديد من جامعات العالم المتقدمه، كما نجحت فى التعاون مع الجامعات الصينيه التى أصبحت تمثل راصداً جديداً للبحث العلمى والتعاون المشترك بينها وبين جامعه بنها.
 
وقال رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية ، أننا نجحنا من خلال علاقاتنا المتميزه مع الجامعات الصينيه فى الحصول على أكثر من 125 منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه ، وما بعدهما فى هذه الجامعات المتقدمه ليس على المستوى الصينى وحدها ولكن على المستوى العالمى.
 
يذكر أن الطلاب الذين استقبلهم رئيس الجامعه هم 14 طالباً منهم 3 لدراسه الماجستير و11 للدكتوراه من كليات الهندسه بشبرا وهندسه بنها والطب البيطرى والعلوم والتجاره والتربيه النوعيه، على أن تستمر دراستهم ما بين عامين إلى 4 أعوام.
 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

رئيس جامعة بنها يلتقط صور مع الدارسين فى الصين (1)
رئيس جامعة بنها يلتقط صور مع الدارسين فى الصين

رئيس جامعة بنها يلتقط صور مع الدارسين فى الصين (2)
رئيس جامعة بنها يلتقط صور مع الدارسين فى الصين

رئيس جامعة بنها يلتقى بطلاب الجامعة الدارسين فى الصين (1)
رئيس جامعة بنها يلتقى بطلاب الجامعة الدارسين فى الصين 

رئيس جامعة بنها يلتقى بطلاب الجامعة الدارسين فى الصين (2)
رئيس جامعة بنها يلتقى بطلاب الجامعة الدارسين فى الصين 

رئيس جامعة بنها يلتقى بطلاب الجامعة الدارسين فى الصين (3)
رئيس جامعة بنها يلتقى بطلاب الجامعة الدارسين فى الصين 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة بنها لـ الإعلاميين: ساعدتمونا فى التواصل مع المجتمع

رئيس جامعة بنها: البحث العلمى سيساهم فى حل قضايا المجتمع المدنى

رئيس جامعة بنها: نعمل على ترجمة رؤية الرئيس السيسى فى التعليم على أرض الواقع

صور.. رئيس جامعة بنها يفتتح المزرعة السمكية بكلية الزراعة

جامعة بنها تحصل على درع المهرجان الدولى للفلكلور بأوكرانيا

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

جامعة بنها

اخبار الجامعات




لا تفوتك
مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة