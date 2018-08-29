صور .. رئيس جامعة بنها يلتقى بطلاب الجامعة الدارسين فى الصين

كتب نيفين طه - محمد حجازى

استقبل الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعه بنها ، اليوم ، 14 طالباً من طلاب الجامعه المبعوثين لدراسة الماجستير والدكتوراه بأربع جامعات صينيه هى هاربين وشيان ووهان للتكنولوجيا ووسط الصين.

وأكد القاضى خلال اللقاء على اهمية ارسال طلاب من جامعه بنها إلى جامعات عالميه متقدمه للحصول على الماجستير والدكتوراه فى تخصصات يحتاجها المجتمع المصرى للمساهمه فى حل المشكلات التى تواجهه

وأضاف خلال اللقاء الذى حضره الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب، أن الجامعه نجحت فى عقد عدد كبير من الاتفاقيات مع العديد من جامعات العالم المتقدمه، كما نجحت فى التعاون مع الجامعات الصينيه التى أصبحت تمثل راصداً جديداً للبحث العلمى والتعاون المشترك بينها وبين جامعه بنها.

وقال رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية ، أننا نجحنا من خلال علاقاتنا المتميزه مع الجامعات الصينيه فى الحصول على أكثر من 125 منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه ، وما بعدهما فى هذه الجامعات المتقدمه ليس على المستوى الصينى وحدها ولكن على المستوى العالمى.

يذكر أن الطلاب الذين استقبلهم رئيس الجامعه هم 14 طالباً منهم 3 لدراسه الماجستير و11 للدكتوراه من كليات الهندسه بشبرا وهندسه بنها والطب البيطرى والعلوم والتجاره والتربيه النوعيه، على أن تستمر دراستهم ما بين عامين إلى 4 أعوام.