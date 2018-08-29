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صور.. برلمان جواتيمالا يناقش رفع الحصانة عن الرئيس لمواجهة مزاعم الفساد ضده

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 03:49 ص
صور.. برلمان جواتيمالا يناقش رفع الحصانة عن الرئيس لمواجهة مزاعم الفساد ضده برلمان جواتيمالا
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)
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يناقش المشرعون فى برلمان جواتيمالا إمكانية تشكيل لجنة لتحليل وتقديم استنتاجًا حول إمكانية رفع حصانة الرئيس جيمى موراليس لمواجهة مزاعم الفساد.

ويخضع رئيس جواتيمالا للتحقيق من قبل اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب، كما يواجه عدد من وزرائه السابقين اتهامات أيضا.

ويُعتقد أنه تم اختلاس 35 مليون دولار على الأقل خلال مشروع الحافلات العامة، طبقا لما ذكره المدعى العام واللجنة الدولية ضد الحصانة فى جواتيمالا.

برلمان جواتيمالا
برلمان جواتيمالا

 

وتضيق اللجنة، التى أسستها الأمم المتحدة، حاليا الخناق على المسؤولين الفاسدين فى جواتيمالا، ووضعت اللجنة بالفعل رئيسا سابقا آخر هو أوتو بيريز مولينا ونائبه وراء القضبان.

وتحقق اللجنة حاليا مع شقيق الرئيس الحالى، جيمي موراليس وابنه، بالأضافة إلى العشرات من السياسيين.

برلمان جواتيمالا
برلمان جواتيمالا

 

جانب من جلسة برلمان جواتيمالا
جانب من جلسة برلمان جواتيمالا

 

جلسة أعضاء برلمان جواتيمالا
جلسة أعضاء برلمان جواتيمالا

 

جانب من جلسة أعضاء برلمان جواتيمالا
جانب من جلسة أعضاء برلمان جواتيمالا

 


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