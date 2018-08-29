صور.. الشباب والرياضة تبدأ حملة "شارك ونظف" فى مدينة موط بالداخلة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، حملة نظافة عامة بشوارع مدينة موط التابعة لمركز الداخلة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، والتى شارك فيها عدد من الشباب والفتيات بالتعاون مع عمال قطاع النظافة بمجلس المدينة، وبحضور الدكتور نبيل حنفى نائب أول رئيس مركز الداخلة، حيث تمت إزالة ورفع المخلفات وكنس الشوارع وتطهير الحشائش، وتم رى الأشجار فى الجزر الموجودة بالشوارع .

وأكد كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مجلس المدينة شارك فى الحملة التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع إدارة شباب الداخلة ومركز شباب الداخلة، وتم التوجيه بالدفع بعربات الوحدة المحلية وموظفى قطاعى النظافة وشئون البيئة بالمجلس، وتم تنفيذ أعمال النظافة العامة والتطهير فى عدة مناطق بمدينة موط.

وقال جمعة عطية حسن وكيل إدارة شباب الداخلة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لتنفيذ حملة مكبرة لتطهير المخلفات ونظافة الأحياء السكنية والشوارع والميادين العامة، حيث تم استهداف شارع خاتم المرسلين وتقسيم الحميات وحى الزهور، وتم رفع المخلفات والأتربة وقص الأشجار وإزالة النباتات الشوكية، مؤكداً على أن الحملة تستمر غدا الخميس فى عدة مواقع أخرى بالمدينة.



جانب من الحملة



حملة شارك ونظف



أثناء العمل



جانب من الحملة



عمال النظافة فى الحملة