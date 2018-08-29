سقوط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من "محمد.م.م" 27 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 200 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "إبراهيم.غ.ن" 36 عاما عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "عبدالعاطى.ا.ع" 28 عاما عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 74 قرصا مخدرا وقطعة حشيش وزنت 50 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.