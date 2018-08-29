سحر نصر تلتقى مؤسسى شركتين تأسسا وفقا لنظام الشركات "ذات مسؤولية محدودة"

كتب عبد الحليم سالم

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مؤسسى شركتين جديدتين تأسسا وفقا لنظام الشركات "ذات مسؤولية محدودة"، برأس مال اجمالى للشركتين بلغ 228.5 مليون جنيه، وشركة "أندية وادى دجلة" والتى قامت بزيادة رأس مالها ليصل إلى 400 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من هذه الاجراءات للشركات الثلاثة فى يوم واحد بمركز خدمات المستثمرين.

وقامت الوزيرة، بتسليم الشركتين الجديدتين اوراق تأسيسهما، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بشكل دائم على تطوير الخدمات بمركز خدمات المستثمرين، من أجل التسهيل على المستثمرين، مما يساهم فى تأسيس شركات جديدة، وقيام الشركات الحالية بالتوسع فى نشاطها وضخها لاستثمارات جديدة وزيادة رأس مالها، مؤكدة أهمية مساهمة هذه الشركات فى المسؤولية المجتمعية.

ودعت الوزيرة، الشباب لتأسيس شركات سواء شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركات الشخص الواحد، والبدء فى مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أن الوزارة داعمة للمستثمر الصغير.

وتأسست شركة الصخرة للخدمات التعليمية والطبية، وفق نظام ذات مسؤولية محدودة، برأس مال بلغ 50 مليون جنيه، ومساهمين اثنين فقط، حيث ستعمل الشركة على إنشاء وإدارة وتشغيل مدارس تعليم فنى، وإقامة وتشغيل مستشفيات متخصصة ومتكاملة.

وتأسست شركة سى جى فودز إيجيبت وفق نظام مسؤولية محدودة برأس مال بلغ 178.5 مليون جنيه، وبمساهمين من الإمارات وسنغافورة، هما شركة سى جى فودز انترناشيونال ليمتد الإماراتية بنسبة 55%، وشركة سى جى فوودز جلوبال بى تى أية لمتد السنغافورية بنسبة 45%، حيث ستعمل شركة سى جى فودز ايجيبت على إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية ومنتجات الدقيق والمعجنات والمكرونة.

وقامت شركة أندية وادى دجلة بزيادة رأس مالها من 39 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه مصرى، بزيادة قدرها 361 مليون جنيه، مسددة بالكامل من الأرباح.