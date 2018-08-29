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رئيس مترو الأنفاق يتفقد ورشة صيانة القطارات بالخط الثانى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:59 م
رئيس مترو الأنفاق يتفقد ورشة صيانة القطارات بالخط الثانى المهندس على الفضالى رئيس شركة متروالأنفاق
كتب رضا حبيشى
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تفقد المهندس على الفضالى، رئيس شركة متروالأنفاق، أعمال الصيانة والعمرات بورشة شبرا الخيمة بالخط الثاني .
 
وقام الفضالي وفق بيان صحفى، بالمرور علي ورشتي العمرة الجسيمة والخفيفة للقطارات  للاطمئنان على تنفيذ جميع برامج الصيانة الخاصة بالقطارات وفقا لكتالوجات المصنع داخل الورش والتأكد من عمل جميع الاختبارات اللازمة .
 
وخلال الجولة، تفقد الفضالى تنفيذ العمرة الجسيمة للقطارالخامس من قطارات الخط الثالث داخل ورشة العمرة الجسيمة وكذلك نسبة انجاز الأعمال كما تم متابعة موقف تطوير انظمة القيادة والتحكم وتسجيل وتحليل البيانات بقطارات الخط الثاني.
 
  وأكد رئيس شركة المترو، على ضرورة الالتزام بجميع اشتراطات السلامة حفاظا علي تشغيل القطارات وسلامة الركاب، واجتمع الفضالى مع المسئولين عن صيانة القطارات بورشة شبرا الخيمة  للاطمئنان على سير العمل ومعدلات الانجاز والتعرف على أهم المعوقات داخل الورشة.
 
وطالب رئيس شركة المترو، بتوزيع فرق الصيانة والطوارئ بطول الخط  لمواجهه الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها سريعاً لعدم حدوث زحام على أرصفة المحطات لضمان تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب .
 

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