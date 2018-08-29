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خطيبة "طالب الرحاب" تعترف باستدراجه وتتبرأ من والدها: معرفش أنه هيقتله

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:33 م
خطيبة "طالب الرحاب" تعترف باستدراجه وتتبرأ من والدها: معرفش أنه هيقتله المجنى عليه
كتب أحمد حسنى
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استمعت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفى، ورئاسة المستشار محمد سلامة، لأقوال "حبيبة" المتهمة باستدراج الطالب بسام أسامة، قتيل الرحاب، للتخلص منه على يد والدها.

واعترفت المتهمة "حبيبة"، أمام سرايا النيابة فى التحقيقات التى تجرى الأن، باستدراجها للمجنى عليه واشتراكها مع والدها فى حضوره للمنزل، وأنكرت علمها أو اشتراكها فى واقعة القتل، لتتبرأ من والدها فى قتل المجنى عليه، مستطردة: "معرفش أن أبويا ناوى يقتل بسام".

وواجهت النيابة المتهمة بالتسجيلات الصوتية وتحريات المباحث خلال التحقيق، فيما تواصل النيابة التحقيق مع المتهم الرئيسى "أشرف.ج".

نجحت قوات الأمن فى إلقاء القبض على 6 متهمين بقتل الطالب بسام أسامة، ودفنه داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب، من بينهم "حبيبة" المتهمة باستدراج بسام للتخلص منه على يد والدها.

صرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن جثة الطالب بسام أسامة، الذى قتل ودفن داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب.

وكشفت تحريات المباحث، فى واقعة مقتل الشاب "بسام أسامة" الطالب بالجامعة البريطانية، داخل مدينة الرحاب على يد والد أحد الفتيات التى كانت على علاقة عاطفية بالضحية، عن أن المتهم الرئيسى"أشرف.ج"، هارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية.

وكشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة شاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، أن دافع القتل هو الانتقام من الشاب بعد معرفته حقيقة الأب.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن المتهم الرئيسى هو والد فتاه قام بتأجير شقة بالرحاب، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين واستدراج الشاب وقتلة بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.


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