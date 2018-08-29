ترامب أثار سرا فكرة إقالة وزير العدل بسبب موقفه من التدخل الروسى

كتبت: إنجى مجدى

كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أثار مجددا، سرا، الحديث عن إقالة وزير العدل روبرت سيشنز، بعد الخلاف الذى نشب بين الأثنين بشأن تحقيقات روبرت مولر، المحقق الخاص الذى يتولى ملف التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، اليوم الأربعاء، فإنه الأعضاء الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، الذين حذروا الرئيس قبلا من إتخاذ مثل هذه الخطوة، يبدو أنهم استسلموا إلى احتمال تغير وزير العدل بعد انتخابات التجديد النصفى.

كان الرئيس الأمريكى وجه انتقادات مرارا،خلال الشهر الجارى، لسيشنز ، بعد أن دافع الأخير عن نفسه فى مواجهة نقد حاد من ترامب لأنه نأى بنفسه عن التحقيق فى مزاعم تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016. وفى رد نادر على ترامب قال سيشنز "توليت زمام الأمر فى وزارة العدل فى اليوم الذى أديت فيه اليمين لتولى المنصب، لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجودا فى منصب وزير العدل".

ورد ترامب فى تغريدة قال فيها إن سيشنز "لا يفهم ما يحدث تحت قيادته فى منصبه". وتابع إن المحقق الخاص روبرت مولر الذى شخص "مضطرب بشدة"، مضيفا أن "الفساد الحقيقى يمر دون محاسبة".

وكان سيشنز، وهو عضو سابق فى مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما، من أوائل الجمهوريين بالكونجرس الذين دعموا ترامب فى الانتخابات الرئاسية كما نفذ سياساته المتشددة حيال الهجرة بعد توليه منصب وزير العدل. لكن ترامب انتقده مرارا بعد أن نحى نفسه عن التحقيق الخاص بالتدخل الروسى، ومن ذلك حين انتقده خلال مقابلة مسجلة مع فوكس نيوز قال فيها إن سيشنز "لم يُحكم أبدا زمام الأمور فى الوزارة".

وينفى ترامب أى تواطؤ مع موسكو ويصف تحقيق مولر بأنه حملة متعمدة ضده. وتسبب احتدام الموقف بين الرئيس ووزير العدل فى إثارة تكهنات جديدة بشأن احتمال إقالة سيشنز.