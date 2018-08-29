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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:35 م
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تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب طوارئ التشغيل

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:04 م
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب طوارئ التشغيل مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن رحلتى شركة النيل للطيران 107 المتجهة إلى تبوك و 139 المتجهة إلى حائل  تأخرنا عن موعدها المقرر لهما بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
وأضافت المصادر أن رحلات الخطوط السعودية 302 المتجهة إلى جدة و الخطوط الأردنية 506 المتجهة إلى عمان ، الخطوط الشرق الأوسط 309 المتجهة إلى بيروت  تاخرت عن موعد إقلاعها لمدة تزيد عن الساعة وذلك بسبب ظروف التشغيل. 
 
 
 

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