تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب طوارئ التشغيل

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن رحلتى شركة النيل للطيران 107 المتجهة إلى تبوك و 139 المتجهة إلى حائل تأخرنا عن موعدها المقرر لهما بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلات الخطوط السعودية 302 المتجهة إلى جدة و الخطوط الأردنية 506 المتجهة إلى عمان ، الخطوط الشرق الأوسط 309 المتجهة إلى بيروت تاخرت عن موعد إقلاعها لمدة تزيد عن الساعة وذلك بسبب ظروف التشغيل.