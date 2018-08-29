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إخلاء سبيل 3 من أعضاء الألتراس بأحداث مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:42 م
إخلاء سبيل 3 من أعضاء الألتراس بأحداث مباراة الأهلى ومونانا الجابونى مباراة فريقي الأهلى ومونانا - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الأربعاء، إخلاء سبيل 3 من أعضاء ألتراس أهلاوي، علn خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة.

ووجهت النيابة إليهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف التي وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

 

 

 


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