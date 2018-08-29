"أوقاف أسوان": جمع 43 صك أضحية بحصيلة 64 ألف جنيه وجار حصر جلود الأضاحى

أسوان ندى سليم

أكد الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أنه تم جمع 43 صك أضحية خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، موضحا أن قيمة صك الاضحية هذا العام بلغ 1500 جنيها، حيث بلغ التقدير الأولى لحصيلة جمع الصكوك نحو 64 الف جنيه، لافتا أن مشروع صكوك الاضحية يستهدف الاسر الأولى بالرعاية والمناطق المحرومة والتي يتم توزيعها على 28 إدارة بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية، إلى أن جميع إدارات المديرية بانحاء المحافظة تقوم بحصر جلود الاضاحى التي تم جمعها خلال عمليه الذبح بالعيد، والتي يتم تخصيص العائد المادى الناتج منها لصالح إدارة البر بالوزارة، والذى يستفيد منه الاسر الأكثر احتياجا.

وكانت أعلنت وزارة الأوقاف أن حصيلة صكوك الاضاحى تجاوزت 52 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ الوزارة.