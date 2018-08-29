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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:12 م
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ألمانيا تحقق فى تسريب أمر اعتقال لأحد الأشخاص بعد اتهامه بالقيام بعملية طعن

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:02 م
ألمانيا تحقق فى تسريب أمر اعتقال لأحد الأشخاص بعد اتهامه بالقيام بعملية طعن الشرطة الألمانية
أ ش أ
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أفادت تقارير إعلامية، بأن أمر اعتقال أحد الأشخاص على إثر مقتل مواطن ألمانى فى اشتباكات حدثت بين يمنيين متطرفين وأجانب تم تسريبه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال رئيس حكومة ولاية (سكسونيا) ميشائيل كريتشمر - فى تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء إن نشر أمر اعتقال أحد المشتبه بهما فى قضية قتل ألمانى طعنا بسكين فى كيمنتس جريمة يعاقب عليها القانون.

من جانبه، قال نائب كريتشمر، مارتن دولينج، "عندما أسمع أن أمر الاعتقال تم تسريبه على ما يبدو من جانب الشرطة لأوساط يمينية متطرفة، فإننا نتعامل هنا مع مشكلة جسيمة".

من جانبها، أعلنت النيابة العامة فى دريسدن عاصمة الولاية أنها بدأت التحقيقات فى الأمر.


وطبقا لتقارير إعلامية فقد انتشر أمر الاعتقال، منذ مساء أمس الثلاثاء، على عدد من المواقع المختلفة على الإنترنت، وبدأ أمر الاعتقال حقيقيا وتضمن الاسم الكامل للمشتبه به، وتفحص السلطات السكسونية حاليا صحة أمر الاعتقال المنشور.


يشار إلى أن اشتباكات وقعت، يوم الأحد الماضى، بين ألمان وأجانب فى كيمنتس، أسفرت عن مقتل ألمانى (35 عاما)، وأصدرت السلطات الألمانية أمرى اعتقال بحق سورى وعراقى على خلفية هذه الجريمة، واستغل اليمينيون المتطرفون هذا الحدث فى تنظيم مظاهرات مناهضة للأجانب خلال الأيام الماضية.


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