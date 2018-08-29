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أحمد الجارلله: أنظمة قطر وتركيا وإيران بعيدة عن شعوبها ومستقبلهم غير مستقر

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:36 ص
أحمد الجارلله: أنظمة قطر وتركيا وإيران بعيدة عن شعوبها ومستقبلهم غير مستقر أحمد الجار لله
كتب محمد عبد العظيم
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حدد الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، 3 أنظمة فى المنطقة تحتاج للعودة إلى شعوبها، لأنها بعيدة بشكل كامل عن مواطنيها، وهو ما يمثل لها تهديدا واضحا على مستقبل هذه الأنظمة.

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وقال رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية: "ثلاث أنظمة فى المنطقه بحاجة إلى أن تعود إلى شعوبها وتكون قريبة من هذه الشعوب، والأنظمة الثلاثة هم النظام الايراني، والنظام التركى، والنظام القطرى، ومستقبل هذه الدول غير مستقر.

 

وفى سياق آخر أكد "الجار لله"، على أن حزب الله اللبنانى يسعى إلى نشر المخدرات فى بلده، حيث قال: "اسكوبار توزيع المخدرات اللبناني التابع لحزب الله تقول الأخبار أنه تم تصفيته لإخفاء نشاطه فيما لو تم القبض عليه حزب الله يريد تخدير الشعب اللبناني ومعه مواطنى الدول المجاوره للبنان، أمر حزب الله بدأت أفعاله تتكشف".

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