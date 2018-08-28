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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:57 م
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وزير النقل يتلقى نظيره السودانى لمناقشة زيادة التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:58 م
وزير النقل يتلقى نظيره السودانى لمناقشة زيادة التعاون بين البلدين الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بمقر الوزارة بمدينة نصر بالقاهرة، اجتماعًا مع المهندس إبراهيم يوسف وزير الدولة بوزراة النقل والطرق والجسور السودانية، لمناقشة التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل أن الوزارة تسعى لتوطيد العلاقة بين مصر والسودان عبر نهر النيل الذي يربط البلدين، كما تعمل على دعم هيئة وادى النيل للملاحة النهرية  كونها تربط البلدين عبر هذا الشريان الحيوى منذ أكثر من 40 عاما، لافتا إلى أن النقل النهرى هو العامل الأساسى فى نقل البضائع من الجانبين.

وأضاف وزير النقل السودانى أن مصر والسودان تضمان شعبا واحدا يعيش فى دولتين، كما أن وسائل النقل المختلفة برية ونهرية وجوية لها أهمية كبيرة لربط الشعبين وتيسير حركة المواطنين من البلدين.

 

 


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السودان

وزير النقل

مصر والسودان




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