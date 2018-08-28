محلل بـ"كايرو كابيتال" يتوقع ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة على المدى القصير

كتب هانى الحوتى

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة تراجع خلال جلسة تداولات أمس الاثنين ليصل إلى مستوى الدعم 15090 نقطة والذى تراجع أدناه بنسبة قليلة قبل أن تظهر القوة الشرائية لتدفع بالمؤشر إلى الإغلاق بشكل متعادل تقريبا مع نهاية التداولات.

وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اختراق مستوى الدعم 15090 نقطة لأسفل يعتبر اختراقا وهميا حتى الآن حيث أن فرص الارتداد هى الأقرب بعد تكون شكل فنى إيجابى مدعوما بارتفاع نسبى في أحجام تداولات جلسة الاثنين، وهو الأمر الذي يعزز من فرص استهداف 15500 و 15640 نقطة يليه مستوي هام علي الأجل القصير عند 16000 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الإثنين، بتراجع جماعى طفيف لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 822 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 855.625 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 286 مليون ورقة مالية بقيمة 764 مليون جنيه عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.34% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.87%، والعرب على 7.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.24%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 11.8 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 39.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.9 مليون جنيه، 44 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 15236 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15030 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10% عند مستوى 738 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1896 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.