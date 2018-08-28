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مؤسسات بأصول تحت الإدارة 1 تريليون دولار بمؤتمر سى آى كابيتال بجنوب أفريقيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:39 م
مؤسسات بأصول تحت الإدارة 1 تريليون دولار بمؤتمر سى آى كابيتال بجنوب أفريقيا كريم خضر - العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بسى آى كابيتال
كتب - أحمد يعقوب
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أطلقت اليوم "سى آى كابيتال"، المجموعة المتخصصة فى مجال الخدمات المالية فى مصر، مؤتمرها السنوى الخامس للاستثمار فى سوق الأسهم المصرية بمدينة كيب تاون، جنوب أفريقيا، وفى خلال اليومين التاليين، يستضيف المؤتمر 22 شركة مدرجة بالبورصة المصرية وذلك لعقد اجتماعات مباشرة مع العديد من مؤسسات الاستثمار والصناديق العالمية فى أسواق المال بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بإجمالى أصول تحت الإدارة تتجاوز 1 تريليون دولار. 

 

ويلقى المؤتمر الضوء على أهم الاستثمارات الجاذبة فى مصر رغم الصعوبات التى تواجه الأسواق الناشئة حاليا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات المختلفة والتحديات التى تواجه أسواق المال العالمية. كما يركز المؤتمر على مواصلة الحكومة المصرية جهودها لتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والنقدية المقررة، وخطة الطروحات الحكومية لشركات قطاع الأعمال. يتضمن برنامج الطروحات طرح حصص فى 23 شركة حكومية وتتضمن المرحلة الأولى طرح نسبة تتراوح بين 20-30% من أسهم خمس شركات خلال النصف الثانى من عام 2018. 

 

أحد أهم العوامل الأخرى المتوقعة ذات تأثير مباشر للاقتصاد المحلى تتمثل فى استمرار تنفيذ السياسة النقدية التوسعية ابتداءاً من الربع الرابع لعام 2018، مما سيؤدى لزيادة الاستثمارات والنشاط الاستهلاكي، وارتفاع صافى ربح الشركات فى المدى المتوسط. قد ينعكس ذلك كله بصورة إيجابية على السوق المصرية ويسهم أيضاً فى جذب الاستثمارات فى وقت يتطلع فيه المستثمرون الأجانب للاستفادة من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة فى الأسواق الناشئة. 

 

وفى هذا السياق قال كريم خضر، العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بسى آى كابيتال ، تعقيباً على انطلاق فعاليات المؤتمر: "حزمة قرارات الإصلاحات المالية وخطة الحكومة بشأن طرح حصص بعض الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب النمو القوى الذى نجحت العديد من الشركات العاملة فى قطاعات متنوعة فى تحقيقه؛ يضع مصر فى مكانة متميزة كأحد أهم وجهات الاستثمار الرئيسية فى المنطقة". 

 

وأضاف خضر، أنه يواصل فريق العمل بسى آى كابيتال جهوده التى تهدف لفتح مزيد من القنوات والمنصات المتنوعة للتواصل مع المستثمرين الأجانب وإطلاعهم على فرص الاستثمار بالسوق المصرية، والشركات الكبرى التى تحظى بمقومات جيدة للنمو.


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