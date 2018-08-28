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مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر والسودان بمقر وزارة الخارجية غدًا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:26 م
مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر والسودان بمقر وزارة الخارجية غدًا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، غداً الأربعاء، مع الدرديرى محمد أحمد وزير الخارجية السودانى، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، حيث يتضمن اللقاء اجتماعًا ثنائيًا بين وزيرى خارجية مصر والسودان بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

 

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إن اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة، ستنعقد بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو بعد ظهر الأربعاء. وسيعقد مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر والسودان بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، بحضور أعضاء اللجنة الوزارية المصرية السودانية.

 


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