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سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يؤكد رواج اللغة العربية بين الشباب الكورى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:14 م
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يؤكد رواج اللغة العربية بين الشباب الكورى السفير الكورى الجنوبى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى
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قال السفير الكورى الجنوبى بالقاهرة، يون يوشيول، إن اللغة العربية تلقى رواجا بين الشباب الكورى حتى أنها جزء من اختبارات بعض الجامعات هناك. 
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمناسبة إعلان مسابقة لتقديم دراسة بحثية عن "سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية- الكورية"، أنه يطمح فى تنظيم مسابقة مماثلة فى كوريا الجنوبية حتى يعرف الشعب الكورى أكثر عن الأصدقاء المصريين.

وأوضح أن المصريين يظهرون اهتماما بالثقافة الكورية المتمثلة فى موسيقى الكي بوب وكذلك الدراما الكورية والتى يتم عرضها بشكل كبير فى الأوبرا وغيرها من المراكز الثقافية، ولهذا يرغب فى معرفة الكوريين أكثر عن مصر.

 


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