تيريزا ماى تعلن إبرام بريطانيا أول اتفاق تجارى عقب "بريكست" خلال جولتها الأفريقية

كيب تاون (أ ش أ)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، فى مستهل جولتها الأفريقية التى بدأتها لتعزيز الصادرات البريطانية هناك، أن بريطانيا توصلت لأول اتفاق تجارى عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وأكدت ماى، فى تصريحات نقلتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى، أن بريطانيا ستكرر إبرام اتفاق يطبقه الاتحاد الأوروبى فى الوقت الراهن مع ست دول فى جنوب إفريقيا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية أن بريطانيا ستستثمر مبلغًا إضافيًا بقيمة 4 مليار جنيه إسترلينى فى الاقتصادات الإفريقية، معربة عن أملها فى إجراء مزيد من الاستثمارات مع القطاع الخاص.

وأضافت ماى أنها تريد أن ترى اقتصادات إفريقية قوية والتى يمكن للشركات البريطانية أن تقيم أعمالًا تجارية معها، موضحةً أن الاقتصاد العالمى المتكامل يعنى أن الاقتصادات الإفريقية صحية.

وأعربت ماى عن سرورها للتأكيد على وضع خطط لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية التابعة للاتحاد الأوروبى مع الاتحاد الجمركى لإفريقيا الجنوبية وموزمبيق بمجرد عدم انطباق اتفاق الاتحاد الأوروبى مع بريطانيا.

ووصلت ماى اليوم مدينة "كيب تاون" فى جنوب إفريقيا، وذلك فى مستهل جولة إفريقية تقوم بها لثلاثة أيام تشمل أيضا كلا من نيجيريا وكينيا.