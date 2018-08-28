تعاون مشترك بين جامعة طنطا وروسيا فى مجال الطاقة النووية

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، أن الجامعة بصدد إنشاء برنامج جديد للطاقة النووية بجامعة طنطا بالشراكة مع جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، كونها إحدى المؤسسات الروسية التعليمية العليا الرائدة فى مجالات الطاقة النووية وتوليد الكهرباء على مستوى العالم.

وأكد رئيس جامعة طنطا على أهمية البرنامج لتناوله موضوع هام وحيوى لمستقبل مصر والمنطقة العربية، خاصةً فى ظل جهود الدولة لاستغلال كافة مصادرها فى إنتاج الطاقة، إلى جانب أهمية تدريب كوادر شبابية مصرية لتحمل أعباء مشروع الطاقة النووية السلمية واستخداماتها العصرية فى مصر.

جاء ذلك خلال لقائه بجامعة طنطا، اليوم، بوفد خبراء الطاقة النووية بجامعة الأورال الفيدرالية الروسية، والذى ضم كل من البروفيسور سيرجى بيتشكوف، عميد معهد الطاقة النووية بالجامعة، والبروفيسور شيكلين سيرجى، رئيس قسم الطاقة النووية، والبروفيسور فلاديمير بلكين، والبروفيسور ساربلوف سيرجى مدير معهد الطاقة الكهربائية بالجامعة.

وأضاف "سبع" أن روسيا باتت قطبا من أقطاب العالم فى مجال الطاقة النووية، مثمناً عمق العلاقة التاريخية بين البلدين منذ بناء السد العالى.

وصرح البروفيسور سيرجى بيتشكوف، عميد معهد الطاقة النووية بالجامعة، أن جامعة الأورال الفيدرالية الروسية تسعى لتعاون استراتيجى مشترك مع جامعة طنطا، بهدف إنشاء أقسام للطاقة النووية ومحطاتها الكهربائية على أن يمنح الخريجون منها شهادات مزدوجة من الجهتين، مضيفا أن الجامعة الروسية ستعمل على وضع البرامج التعليمية والدراسية، كذلك استقبال طلاب جامعة طنطا للدراسة بمعاملها خلال فترات الدراسة.

واستعرض الجانبان بحث سبل التعاون المشترك حول إرسال طلاب روس لدراسة اللغة العربية بمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة طنطا.

حضر اللقاء الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم، عميد كلية العلوم، والدكتور محمد حسين، القائم بأعمال عميد الهندسة، والدكتور حسين الشافعى، رئيس الجمعية المصرية الروسية للثقافة والعلوم، والدكتور عبد الكريم أبو جبل، والدكتور الزينى موسى عبيد، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور عادل أبو زيد، والدكتور وليد العشرى، مدير المركز الإعلامى بجامعة طنطا.



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