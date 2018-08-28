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بطول 182 مترا.. تعرف على أطول تمثال على وجه الأرض

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:18 م
بطول 182 مترا.. تعرف على أطول تمثال على وجه الأرض تمثال
كتب- هاشم الفخرانى
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بعد سنوات من العمل، اقتربت السلطات الهندية من إكمال تشييد أطول تمثال على الأرض، ويطلق على التحفة المعمارية اسم تمثال الوحدة، وهو يجسد شخصية ساردار فالاباي باتل، أحد الآباء المؤسسين للهند الذى بذل جهوداً جبارة في سبيل وحدة الأمة الهندية.

 

وقالت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية أنه يبلغ طول التمثال 182 متراً ويبلغ ضعفي طول تمثال الحرية في نيويورك وأكثر بـ30 متراً من أطول تمثال في العالم حالياً، وهو تمثال «معبد الربيع» لبوذا. وداخل التمثال، ستكون هناك صالة تتيح لـ200 زائر إطلالة واسعة على المنطقة المحيطة، وفي جواره مرافق عدة مثل فندق وقاعة للمؤتمرات.

 

تمثال الهند
تمثال الهند

 

وبدأت السلطات الهندية مشروع بناء التمثال فى 2013 وخصصت له 300 مليون دولار وشارك في بنائه مئات المهندسين وآلاف العمال.

 

وأظهرت صور أن نسبة الإنجاز وصلت إلى مراحل متقدمة. فجسم التمثال بات جاهزاً ولم يعد هناك سوى إضافة الرأس والطبقة البرونزية الخارجية للجسم العلوي منه. ومن المتوقع أن يفتتح أمام الجمهور على إحدى ضفتي نهر نارمادا في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع ذكرى ميلاد باتل.

 

وأدى باتل دوراً كبيراً في نضال بلاده لنيل الاستقلال عن بريطانيا، وبذل جهوداً جبارة للمحافظة على وحدة الأمة الهندية، وتوفي في ديسمبر 1950.


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