video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة تواجه قاتل طفليه فى الدقهلية بأدلة إدانة جديدة وأقوال شهود

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:14 م
النيابة تواجه قاتل طفليه فى الدقهلية بأدلة إدانة جديدة وأقوال شهود المتهم وطفليه
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
واجه المستشار محمد الجرجاوى، رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، محمود نظمى السيد والد طفلى الدقهلية المتهم بقتلهم، بعدد من أقوال الشهود بمدينة ميت سلسيل، و تقرير الطب الشرعى النهائى، وبعض الأدلة الجديدة.
 
واستدعت النيابة المتهم من محبسه، وسط إجراءات أمنية مشددة، وواجهته بالتقرير الطبى للطب الشرعى، واستمعت لأقوله، واعترف المتهم تفصيليًا بالأحداث التى صاحبت الواقعة، مؤكدا قيامه بإلقاء الطفلين أحياء داخل المياه.
 
وعرضت النيابة على المتهم، أقوال بعض الشهود من الملاهى بعدم مشاهدتهم للأطفال هناك، وأكدوا أنهم فوجئوا به يطلب منهم، إبلاغ الشرطة لاختفاء أبنائه دون أن يراهم أحد، وهو ما أكده المتهم أنه بعدما ألقاهم فى المياه من على كوبرى فارسكور، عاد بالسيارة إلى الملاهى، واتصل بزوجته، وأخبرها باختفاء الأطفال، أثناء عودته من فارسكور.
 
واعترف الأب المتهم، بأنه بعد تشيع جثامين الأطفال، شعر بأن الجريمة سوف تكتشف وهو ما دفعه إلى الاختباء عند أحد أصحابه بمحافظة مجاورة.
 
يذكر أن مديرية أمن الدقهلية، نفت الأخبار المتداولة عن محاولة والد الاطفال بالانتحار، والقفز من الدور الثالث بالنيابة، وأكدت أن الخبر عارٍ تمام من الصحة، وذلك بعدما قرر قاضى المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مديرية أمن الدقهلية تنفى محاولة انتحار والد طفلى الدقهلية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اطفال الدقهلية

اطفال ميت سلسيل




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة