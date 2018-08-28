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المتهم بقتل طالب النزهة: "عافر معايا وأنا بسرقه عشان اشترى مخدرات فى العيد"

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:00 ص
المتهم بقتل طالب النزهة: "عافر معايا وأنا بسرقه عشان اشترى مخدرات فى العيد" يوسف شهيد لقمة العيش
كتب كريم صبحى
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أدلى المتهم بقتل الطالب يوسف، سائق "التوك توك "، فى منطقة النزهة، باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث قال أنه كان يبحث عن ضحية لسرقتها فى وقفة عيد الأضحى، لشراء مخدر" الاستروكس"، واختمر فى عقله سرقة سائق، حيث استقل مع المجنى عليه، توك توك من منطقة عين شمس، وطلب توصيله لمنطقة النزهة، وكانت ف الساعة 1 صباحا.

وأضاف المتهم أنه أثناء سيره فى الطريق، وتحدث المجنى عليه  فى الهاتف مع شخص ، وضع سلاح أبيض "كاتر" فى رقبة المجنى عليه وطالبه بإبراز ما لديه من نقود وهاتف محمول وأن يترك التوك توك، فرفض وقاومنى فطعنته فى يد لتهديده ولكن ظل يقاوم فطعنته بالسلاح فى رقبته، مما أدى إلى اصطدام التوك توك فى سيارة ملاكى وانقلابه حيث فريت هاربا بعد الاستيلاء على هاتف المجنى عليه .   

تفاصيل الواقعة، بدأت أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع المدينة المنورة، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص يرتدى ملابس ملوثة بالدماء، وبحوزته سلاح أبيض "كتر" وهاتف محمول، عليهما أثار دماء وبضبطه تبين أنه "عبد الله أ ط" 18 سنة، عاطل.

وبمناقشته قرر أنه استقل إحدى الدراجات البخارية "توك توك" من منطقة الجراح بدعوى توصيله إلى شارع طة حسين، عاقداً العزم علي سرقة ما بحوزة قائد الدراجة من متعلقات كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، وأثناء ذلك  قام بوضع السلاح الأبيض حيازته علي رقبة المجنى عليه لسرقته بالإكراه، إلا أنه قاومه فأحدث إصابته بجرح قطعى بالرقبة، واصطدمت الدراجة بإحدى السيارات المتوقفة بالطريق، واستولى على الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وفر هارباً.

كما تم بإرشاد المتهم التوصل إلى مكان تواجد الدراجة البخارية، والمجنى عليه، وتبين أنه "يوسف ا م" 23 سنة، سائق توك توك، وتوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة وتم نقله إلى مشرحة زينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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مقتل سائق توك توك بالنزهة

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