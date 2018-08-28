القضاء الإدارى يؤجل دعوى عزل برلمانى لـ 22 ديسمبر

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من شريف بسمسم صبرى المحامى، و يطالب خلالها بإسقاط عضوية نائب لتوسطه، لـ 22 ديسمبر المقبل .