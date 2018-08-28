الرئيسية حوادث القضاء الإدارى يؤجل دعوى عزل برلمانى لـ 22 ديسمبر الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:51 م محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية كتب أحمد عبد الهادى إضافة تعليق قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من شريف بسمسم صبرى المحامى، و يطالب خلالها بإسقاط عضوية نائب لتوسطه، لـ 22 ديسمبر المقبل . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. اليوم الحكم بإلزام مجلس الدولة بوضع حد أقصى للانتهاء من تقرير المفوضين اليوم ..القضاء الادارى ينظر دعوى تطالب بحل اتحاد الكرة 3 سبتمبر.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى عزل برلماني الحوادث مجلس الدولة كلية الشرطة أخبار المحاكم أخبار الحوادث هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا 4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير "بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة